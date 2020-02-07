На Луганщине «Врачи мира» продолжают оказывать помощь жителям вблизи линии разграничения

В Луганской области организация «Врачи мира» продолжает оказывать помощь жителям, пострадавшим в результате военных действий. Оказание медицинских услуг населению вблизи линии разграничения обсуждалось на встрече председателя Луганской областной государственной администрации – главы областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая с генеральным координатором организации «Врачи мира» Ириной Масловской и полевым координатором организации Томом Робинсоном, сообщает сегодня, 7 февраля, пресс-служба ЛугОВГА.

Так, представители международной организации рассказали об основных направлениях деятельности. «В частности, "Врачи мира" оказывают первую помощь гражданам, пострадавшим в результате боевых действий, помогают первичному звену учреждений здравоохранения региона, в Станично-Луганском и Попаснянском районах работает две врачебные бригады в составе медицинской сестры, акушерки и психолога», – говорится в сообщении.

Также организация предоставляет оборудование для учреждений здравоохранения и предоставляет населению психологическую помощь.

В пресс-службе добавили, что проблемы гуманитарного кризиса в прифронтовых населенных пунктах Луганской и Донецкой областей будут обсуждаться на международной конференции, которая состоится 7 апреля этого года в Вильнюсе (Литва).