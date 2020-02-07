Гибель мужчины под колесами поезда в Мариуполе: В полиции рассказали подробности

В Мариуполе местный житель попал под колеса локомотива, когда переходил железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Мужчина умер на месте. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Минувшим днем в 16:43 на подъезде к станции "Сартана" электропоезд сообщением "Мариуполь-Киев" совершил наезд на мужчину. Пешеход стоял перед колеей, а при приближении поезда на 20-30 метров к нему начал переходить рельсы, не реагируя на предупредительные звуковые и световые сигналы. В результате получил травмы, не совместимые с жизнью, и погиб на месте. Установлено, что погибший – житель Мариуполя 1963 года рождения», – рассказали в полиции.

На месте происшествия работали следователи, наряд патрульной полиции и судебно-медицинский эксперт.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. По факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта» Уголовного кодекса Украины.