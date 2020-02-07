В Мариуполе бригада «скорой помощи» застряла в лифте вместе с пациентом

Сегодня утром, 7 февраля, в многоэтажном доме на улице Латышева в Мариуполе в лифте застряла бригада «скорой помощи» вместе с пациентом, сообщает «Сайт Мариуполя».

Как сообщили медики, бригада приехала на экстренный вызов – пациент пытался вскрыть себе вены. Его нужно было госпитализировать. Однако кабина лифта застряла.

Ситуация была экстренная. Пациент нуждался в срочной медицинской помощи. И каждая минута была дорога.

В конце концов, компании, обслуживающей лифт, удалось запустить его и освободить медиков и пациента.

Лифтовики утверждают, что поломка техники произошла из-за перегруза кабины – в лифте находилось 5 человек.