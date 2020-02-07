На Донбассе построят военные базы по стандартам НАТО, – министр обороны

В Мариуполе (Донецкая обл.) и Северодонецке (Луганская обл.) будут построены военные базы по стандартам НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры. Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна – в Мариуполе, другая – в Северодонецке», – сообщил министр.

Загороднюк также отметил, что в этом году силами Министерства обороны, в частности Государственной специальной службой транспорта, будет закончено строительство бригадного городка на полигоне Широкий Лан.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что в течение осеннего призыва 2019 года на военную службу было отправлено 15 200 призывников и еще 700 офицеров запаса.