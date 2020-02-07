В школах Краматорска продлили карантин

Сегодня, 7 февраля, состоялось заседание оперативного штаба по координации деятельности по предотвращению распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ, на котором было принято решение о продлении карантина в школах еще на неделю. Следующее заседание штаба состоится 14 февраля, сообщает «Восточный проект».

Как рассказала заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Краматорского городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр» Минздрава Украины Маргарита Пономаренко, такое решение было принято в связи стем, что заболеваемость среди детей высокая.

«Много обращений к врачам маленьких детей. В связи с этим обращаемся к родителям, если есть возможность, то пока не водить малышей в детские сады. Среди школьников заболеваемость пока не идет на спад, но это связано с инкубационным периодом при ОРВИ, который длится 3-4 дней. Мы надеемся, что на следующей неделе заболевших уже будет меньше. В целом по городу эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 1,7 раза», – сказала Пономаренко.