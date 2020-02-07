Курс на Лондон: Участники «Авиатора 2020» стали на шаг ближе к победе

В четверг, 6 февраля, в 30 ведущих вузах Украины состоялся второй отборочный этап всеукраинского молодежного конкурса «Авиатор 2020». Об этом сообщает пресс-служба Фонда Бориса Колесникова.

«9-й раз благотворительный Фонд Бориса Колесникова реализует образовательный проект для креативных и целеустремленных студентов с целью оказать поддержку, ознакомить их с ведущими профильными форумами мира, открыть перед ними большой мир авиации», – сообщили в пресс-службе.

Во втором этапе «Авиатора 2020» приняли участие 806 конкурсантов со всей страны. Они прошли тестирование по авиационному английскому языку.

Президент Фонда Борис Колесников передал конкурсантам поздравления с успешным прохождением во второй этап и пожелал удачи. «Важным аспектом профессиональной подготовки современного авиационного специалиста является хорошее владение английским языком. Тестирование по авиационному английскому позволит нам определить уровень коммуникативной компетенции ребят, допустить к финалу лучших из лучших. Подчеркну, что проект "Авиатор" призван указать нашей талантливой украинской молодежи успешный и сознательный путь в будущее в родной Украине. В целом цель всех наших образовательных конкурсов – воспитать молодое поколение реформаторов и лидеров, развить в них важные профессиональные и личные качества», − говорит Борис Колесников.

Далее юных авиаторов ожидают два самых сложных отборочных тура: решение бизнес-кейса (март) и финальная презентация собственного проекта (апрель).

Победители «Авиатора 2020» в июле посетят Великобританию. В частности, они проведут несколько дней на крупнейшем авиасалоне Фарнборо, пообщаются с зарубежными специалистами, ознакомятся с последними достижениями глобального авиапрома, побывают у стендов топ-игроков мирового авиарынка.

«Считаю конкурс "Авиатор" комплексной проверкой молодых специалистов на профпригодность. Рад, что студенты нашего вуза успешно преодолевают сложные этапы интеллектуального состязания, демонстрируют прекрасные результаты, могут конкурировать с сильнейшими студентами страны. Они достойны поездки в Лондон и работать в такой сложной отрасли как авиация», − рассказал ректор Национального авиационного университета Владимир Исаенко.

В пресс-службе также напомнили, что Фонд Бориса Колесникова проводит конкурс «Авиатор» с 2012 года. За это время к нему присоединились более 38 тыс. студентов со всех уголков Украины, а 600 из них стали гостями крупных международных отраслевых авиавыставок в Лондоне и Париже, переняли передовой опыт у зарубежных коллег.

Для участия в «Авиаторе 2020» зарегистрировались 8 600 студентов из 51 технического и авиационного вуза.