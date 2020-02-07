Паспорт и ИНН 14-летним будут выдавать одновременно

Услуги получения паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (индивидуального идентификационного кода, ИНН) намерены объединить уже в текущем году. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.

«Получение паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного кода) сейчас являются отдельными процедурами. Это означает, что подросткам и их родителям нужно дважды собирать документы, приходить и в подразделение Государственной миграционной службы или ЦНАП, и в Государственную фискальной службы, и тратить свое время на очереди», – говорится в сообщении.

«14-летние граждане Украины будут получать паспорт и идентификационный код одновременно. Все эти персональные данные будут содержаться на ID-карте. Нужно только лично обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы или Центра предоставления административных услуг по месту жительства», – пояснили в Министерстве.

Отмечается, что услугу нужно оформить не позднее чем через месяц после достижения 14 лет. При этом ID-карту обещают выдавать не позднее чем через 20 рабочих дней.

Услуга бесплатна для всех, кто получает паспорт гражданина Украины впервые.

Получать отдельный бумажный документ с идентификационным кодом не будет необходимости, хотя при желании, можно получить и отдельный документ – номер учетной карточки налогоплательщика.