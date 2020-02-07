На Луганщине объявили о подозрении участнику проведения «референдума» в 2014 году

Жителю Новопсковского района Луганщины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«По данным следствия, указанное лицо, став членом так называемой "участковой избирательной комиссии", приняло участие в организации и проведении так называемого "референдума" по поддержке "акта о государственной самостоятельности ЛНР" на одном из участков Новопсковского района. Согласно отведенных ему функций во время проведения псевдореферендума мужчина вместе с другими "членами избирательной комиссии" выдавал местным жителям бюллетени, контролировал процесс и порядок голосования», – рассказали в прокуратуре.

Также сообщается, что после завершения «волеизъявления» и подсчета бюллетеней результаты «голосования» на данном «избирательном участке» были переданы в «центральную избирательную комиссию» для объявления в дальнейшем самостоятельности «ЛНР».

Продолжается досудебное расследование, которое осуществляют следователи 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.