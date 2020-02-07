В Мариуполе грузовой автомобиль с полуприцепом провалился в открытую канализацию (Фото)

Сегодня, 7 февраля, в Мариуполе грузовой автомобиль с полуприцепом провалился в открытую канализацию. Об этом сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Отмечается, что на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о том, что в Левобережном районе на улице Киевская, вблизи магазина «Сильпо», провалился грузовой автомобиль Mersedess benz – тягач с полуприцепом.

Водитель транспортного средства не заметил скрытое препятствие: открытую канализацию, которая была присыпана снегом, и одно колесо машины провалилось в люк. Самостоятельно продолжить движение уже было невозможно, поэтому водитель обратился за помощью к спасателям.

Спасатели, которые выехали на место происшествия, с помощью буксировочного троса и собственных сил, вытянули грузовой автомобиль с полуприцепом на безопасную часть проезжей части дороги для дальнейшего движения.

Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

От Главного управления привлекалось 6 человека личного состава и 1 единица техники.