Нардепы ужесточают наказание живодеров

В среду, 5 февраля, Верховная Рада приняла за основу законопроект № 2351 относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира. Об этом пишет «Юрлига»

Уголовный кодекс. В частности, усиливается уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, которым считается и нарушение правил транспортировки животных, если это привело к телесным повреждениям, увечью или гибели, а также насильственные действия относительно животного, направленные на удовлетворение половой страсти (за последнее нарушение сейчас установлен административный штраф).

За эти действия лишат свободы (на срок от 2 до 3 лет), права содержать животных (на 5 лет) и конфискуют животного.

Такое же наказание хотят предусмотреть за натравливание животных друг на друга, совершенное по хулиганским или корыстным мотивам, публичные призывы к совершению деяний с признаками жестокого обращения с животными или распространение материалов с призывами к совершению таких действий.

Уголовную ответственность установят и за жестокое обращение для пропаганды на изображениях в кино и видео, компьютерных программах: лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией животного и материалов.

Сбыт или распространение изображений, произведений, кино- и видеопродукции, компьютерных программ, пропагандирующих жестокое обращение с животными, – накажут штрафом от 17 00 до 5 100 грн или ограничением свободы до 5 лет с конфискацией материалов.

Уголовный процессуальный кодекс. Если владелец животного совершил выше перечисленные преступления, следователь, прокурор, другое уполномоченное служебное лицо или задержавший нарушителя, временно изымает пострадавших. На животного распространяется правовой режим вещи и положения о временном изъятии имущества.

Следователь, прокурор, другое уполномоченное служебное лицо немедленно после изъятия обеспечивает передачу животного в приют или общественной организации по защите животных на ответственное хранение. Если суд не принял решение о конфискации животного, владелец вправе требовать его возвращения.

Кроме того, следователь или прокурор будет обязан обратиться для проведения экспертизы по установлению причин смерти животного.

Содержание домашних любимцев. Предлагается выгуливать животных только в наморднике и с поводком, а также в ошейнике с идентифицирующими отметками.

Запрещается:

умерщвление новорожденного приплода;

бить, убивать, отравлять или калечить домашних животных;

дарить домашних животных как призы, награды или премии;

причинять домашнему животному боль, страдания или угнетать его;

дрессировать животных, нанося вред здоровью и общему состоянию;

умерщвлять животных путем утопления, удушья, использования отравляющих веществ, электрического тока;

попрошайничать с домашними животными;

оставлять домашнего животного в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека, при температуре окружающей среды, выше, чем +20 С и ниже, чем – 5 С;

замуровывать животных в подвальных помещениях.

Беспризорные животные. Запрещается умерщвление животных для регулирования численности беспризорных. Вылову не будут подлежать клипсованные беспризорные животные. Выловленные беспризорные домашние животные в течение 7 дней будут содержаться на карантинных площадках службы или предприятия по вылову. Их вернут владельцам или опекунам по разрешению ветеринарного учреждения после предъявления регистрационного удостоверения и оплаты расходов на вылов и содержание. Животных могут передать приютам или общественным организациям.

Дикие животные. Запрещается содержать в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, базах отдыха, оздоровительных заведениях и других непригодных для показа диких животных общественных местах, а также в квартирах, частных домах приусадебных, садовых участках:

медведей,

львов,

тигров,

кабанов,

крокодилов,

волков,

крупных и ядовитых змей, хищных птиц,

других животных, несущих угрозу для людей,

краснокнижных животных.

Запрещается:

использование животных для рекламы в развлекательных заведениях и общепита;

попрошайничать с животными,

предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирка и дельфинариев.

Местные советы смогут устанавливать запрет на хозяйственную деятельность в заезжих передвижных цирках-шапито с животными, другую деятельность с признаками жестокого обращения с животными.

За нарушение правил содержания животных взыщут административный штраф до 8 500 грн.