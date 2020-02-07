Нардепы ужесточают наказание живодеров

В среду, 5 февраля, Верховная Рада приняла за основу законопроект № 2351 относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира. Об этом пишет «Юрлига»
Уголовный кодекс. В частности, усиливается уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, которым считается и нарушение правил транспортировки животных, если это привело к телесным повреждениям, увечью или гибели, а также насильственные действия относительно животного, направленные на удовлетворение половой страсти (за последнее нарушение сейчас установлен административный штраф).
За эти действия лишат свободы (на срок от 2 до 3 лет), права содержать животных (на 5 лет) и конфискуют животного.
Такое же наказание хотят предусмотреть за натравливание животных друг на друга, совершенное по хулиганским или корыстным мотивам, публичные призывы к совершению деяний с признаками жестокого обращения с животными или распространение материалов с призывами к совершению таких действий.
Уголовную ответственность установят и за жестокое обращение для пропаганды на изображениях в кино и видео, компьютерных программах: лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией животного и материалов.
Сбыт или распространение изображений, произведений, кино- и видеопродукции, компьютерных программ, пропагандирующих жестокое обращение с животными, – накажут штрафом от 17 00 до 5 100 грн или ограничением свободы до 5 лет с конфискацией материалов.
Уголовный процессуальный кодекс. Если владелец животного совершил выше перечисленные преступления, следователь, прокурор, другое уполномоченное служебное лицо или задержавший нарушителя, временно изымает пострадавших. На животного распространяется правовой режим вещи и положения о временном изъятии имущества.
Следователь, прокурор, другое уполномоченное служебное лицо немедленно после изъятия обеспечивает передачу животного в приют или общественной организации по защите животных на ответственное хранение. Если суд не принял решение о конфискации животного, владелец вправе требовать его возвращения.
Кроме того, следователь или прокурор будет обязан обратиться для проведения экспертизы по установлению причин смерти животного.
Содержание домашних любимцев. Предлагается выгуливать животных только в наморднике и с поводком, а также в ошейнике с идентифицирующими отметками.
Запрещается:
- умерщвление новорожденного приплода;
- бить, убивать, отравлять или калечить домашних животных;
- дарить домашних животных как призы, награды или премии;
- причинять домашнему животному боль, страдания или угнетать его;
- дрессировать животных, нанося вред здоровью и общему состоянию;
- умерщвлять животных путем утопления, удушья, использования отравляющих веществ, электрического тока;
- попрошайничать с домашними животными;
- оставлять домашнего животного в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека, при температуре окружающей среды, выше, чем +20 С и ниже, чем – 5 С;
- замуровывать животных в подвальных помещениях.
Беспризорные животные. Запрещается умерщвление животных для регулирования численности беспризорных. Вылову не будут подлежать клипсованные беспризорные животные. Выловленные беспризорные домашние животные в течение 7 дней будут содержаться на карантинных площадках службы или предприятия по вылову. Их вернут владельцам или опекунам по разрешению ветеринарного учреждения после предъявления регистрационного удостоверения и оплаты расходов на вылов и содержание. Животных могут передать приютам или общественным организациям.
Дикие животные. Запрещается содержать в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, базах отдыха, оздоровительных заведениях и других непригодных для показа диких животных общественных местах, а также в квартирах, частных домах приусадебных, садовых участках:
- медведей,
- львов,
- тигров,
- кабанов,
- крокодилов,
- волков,
- крупных и ядовитых змей, хищных птиц,
- других животных, несущих угрозу для людей,
- краснокнижных животных.
Запрещается:
- использование животных для рекламы в развлекательных заведениях и общепита;
- попрошайничать с животными,
- предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирка и дельфинариев.
Местные советы смогут устанавливать запрет на хозяйственную деятельность в заезжих передвижных цирках-шапито с животными, другую деятельность с признаками жестокого обращения с животными.
За нарушение правил содержания животных взыщут административный штраф до 8 500 грн.