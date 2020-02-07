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Три компании из Донецкой области в Германии участвуют в крупнейшей плодоовощной выставке Европы (Фото)

07.02.20 21:19
Фото: Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины»
Фото: Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины»

Три компании из Донецкой области сейчас в Германии участвуют в крупнейшей плодоовощной выставке Европы «FruitLogistica 2020», сообщает Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

Представители предприятий «Перспектива» (Доброполье), «Сады Донбасса» (Костантиновский район) и ВСЕСТО (Лиман) во второй день выставки увидели современные варианты упаковки. В частности, ведущие супермаркеты показали, как упаковывают лук, картофель, морковь.

Отмечается, что трендом современного экспортного рынка являются натуральные материалы для упаковки, которые 100% могут перерабатываться. Это упаковка на основе картона и бумаги, без использования пленки или пластика.

Участники из Донецкой области провели несколько переговоров с компаниями-поставщиками оборудования для подготовки продукции (мойка, чистка, упаковка). Также они посетят один из крупнейших кооперативных рынков Германии.

Фото: Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины»
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Участие в выставке производителей из Донецкой области стало возможным благодаря проекту USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

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