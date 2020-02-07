В Северодонецке 120 домов и две школы остались без теплоснабжения

В Северодонецке (Луганская обл.) в тепловом коллекторе ГП «Северодонецкая ТЭЦ» произошла авария. Без тепла остались жители 120 многоэтажек и частного сектора, а также две школы.

ЧП произошло вчера вечером, около 21:00, в районе улицы Менделеева – проспекта Химиков.

Предприняты меры для того, чтобы на этот период не заморозить дома. Создан штаб по чрезвычайной ситуации, работают аварийные бригады, которые настроены на то, чтобы в кратчайшие сроки дать тепло в дома.

Ликвидировать прорыв в тепловом коллекторе планируют в течение суток.