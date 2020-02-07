Выборы на Донбассе и амнистия: В «Слуге народа» объяснили проблематику

Глава подкомитета по госбезопасности и обороне ВРУ Ирина Верещук выразила сомнение в реализации планов о проведении выборов на Донбассе уже в этом году, которые недавно озвучивал помощник президента Украины Андрей Ермак, сообщает «Сегодня».

«Чтобы согласиться с этим тезисом, нужно иметь больше информации. Наверное, у Андрея Ермака она есть, от имени государства Украина и президента Зеленского он проводит переговоры. Он, наверное, знает то, чего не знаем мы. Однако в нашем комитете и подкомитете нет той информации, которая бы позволила мне сказать, что выборы в октябре 2020 года на временно оккупированной территории возможны», – сказала Верещук.

Что касается конкретных законопроектов нардеп ответила, что готова их рассматривать и дискутировать, к примеру, по законопроекту об амнистии. «Я знаю, что он разрабатывался годами предыдущей каденцией парламента. Просто не было политической воли и консолидации в парламенте. Сегодня у нас есть такая возможность, у нас монобольшинство. Но перед этим данные законопроекты должны обсудить в узких экспертных кругах, учитывая опыт других стран. Даже один законопроект об амнистии позволит говорить о дальнейшем развитии событий. Потому что они (жители неподконтрольной территории, – ред.) боятся, что просто будут сидеть в тюрьме или их ликвидируют, когда туда зайдет украинская армия, Нацгвардия или международный контингент», – добавила политик.

Ранее сообщалось, что помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак надеется, что украинская сторона приедет на следующую встречу в Нормандском формате с новым пакетом договоренностей, которые позволят провести в октябре местные выборы по всей территории Украины, включая неподконтрольную часть Донбасса.