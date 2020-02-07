Пытали, лишили медпомощи: На Донетчине расследуют жестокое обращение участников НВФ «ДНР» с пленной

На Донетчине прокуратура установила факт нарушения норм международного гуманитарного права представителями «ДНР». Захваченная в плен гражданка Украины подвергалась пыткам и жестокому обращению, а также, ей не оказывали медицинской помощи. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает прокуратура Донецкой области.

Отмечается, что Управлением надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Донецкой области обнаружены признаки уголовного преступления, по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

По данным следствия, представители незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ДНР» в декабре 2015 года захватили гражданку Украины в плен, где она находилась более 2 лет в качестве военнопленной. Ее подозревали в «шпионаже» против «ДНР».

«За время пребывания в плену указанное лицо подвергалось пыткам, жестокому и бесчеловечному обращению, психологическому давлению и была лишена медицинской помощи. Указанными преступными действиями грубо нарушены нормы международного гуманитарного права, что прямо запрещено ст. 147 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года», – говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица.