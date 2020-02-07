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Россия собирается раздавать паспорта РФ иностранцам без отказа от имеющегося гражданства

07.02.20 18:25
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Правительство Российской Федерации планирует внести изменения в законодательство о гражданстве, которые позволят иностранцам получить российский паспорт без отказа от уже имеющегося гражданства. Об этом сообщает российский «Коммерсант».

В издании уточняется, что разработку соответствующего законопроекта подтвердили в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики. Уточняется, что президент РФ Владимир Путин поручил привлечь в Россию от 5 млн до 10 млн новых граждан.

В самом правительстве РФ предлагают исключить требование о представлении заявления об отказе от старого гражданства при получении российского. Также указано, что работа над законопроектом завершается, после согласования с администрацией президента он будет направлен в Госдуму.

«Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, что Россия будет делать? Она будет защищать своих граждан», – заявил вице-спикер нижней палаты Госдумы Петр Толстой.

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