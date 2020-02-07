Правительство Украины обещает еще один бюджетный платеж на зарплаты для шахтеров

В Украине на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесение платежей, связанных с выплатой заработной платы, будет осуществлен еще один платеж. Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент «УНН».

«Если говорить непосредственно по шахтерам и тем долгам, которые сейчас есть... В этот вторник был проведен соответствующий бюджетный платеж. Небольшой, мы сейчас балансируем этот вопрос для того, чтобы контролировать ситуацию и балансировать, однако, откровенно говоря, в ближайшее время будет еще один бюджетный платеж», – сказал Оржель.

Он напомнил, что накануне вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским встретился с шахтерами. «Как я сказал, у нас сейчас настолько изменена структура потребления, так меняется рынок электрической энергии, а главным потребителем угля, в том числе и государственных шахт, где мы видим соответствующую задолженность, является тепловая генерация. У нас уменьшается нагрузка на тепловую генерацию, уменьшается производство», – пояснил министр.

Напомним, 4 февраля, горняки двух шахт – «Карбонит» (Золотое) и «Горская» (Горское) ГП «Первомайскуголь», а также, их жены начали голодовку из-за невыплаты заработной платы. Позже сообщалось, что вечером 4 февраля, Кабинет министров направил 169 млн грн на погашение задолженностей по заработной плате перед шахтерами угольных объединений «Лисичанскуголь» и «Первомайскуголь».