Поступления Пенсионного фонда Украины выросли

В последнем квартале 2019 году Пенсионный фонд Украины нарастил собственные доходы до 49,5 млрд грн, в то время как в 2018 году этот показатель составлял 41,9 млрд грн. Об этом пресс-служба ПФУ сообщила в Facebook.

Вместе со средствами госбюджета доходы выросли на 16,7% – с 98,7 млрд грн в октябре-декабре 2018 года до 115,4 млрд грн в соотетствующем периоде 2019 года.

Напомним, Верховная Рада Украины 5 февраля не поддержала в первом чтении законопроект № 2083-д, который предусматривал упрощение получения пенсии внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и пенсионерами, живущим на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса.