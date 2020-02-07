Искали двое суток: Пропавшую в Бахмутском районе девушку вернули домой

Полицейские Бахмута вернули домой 16-летнюю девушку, которую разыскивали почти двое суток. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

«Пропавший в с. Серебрянка Бахмутского района ребенок найден. Девушка цела и невредима, она передана родителям», – говорится в сообщении.

Сообщение об исчезновении несовершеннолетней поступило в полицию вчера. По тревоге были подняты все службы Бахмутского отдела полиции.

Правоохранители организовали поиски: осматривали лесополосы, проверили заброшенные помещения в районе. Одновременно через интернет-ресурсы распространяли фото с приметами девушки.

Сегодня с утра к полицейским присоединились коллеги из соседних городов и военнослужащие. В результате поисков девушка была найдена неподалеку от места проживания.

«Полицейские призывают родителей объяснять детям, что вне привычного окружения их может ожидать опасность. И если уж так случилось, что ваш ребенок ушел из дома, – не теряйте времени, срочно обращайтесь на линию «102». От того, насколько быстро полиция получит информацию об исчезновении ребенка и начнет поиски, зависит его жизнь и здоровье», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в поиске 16-летней Юлии Жолобович, которая исчезла в Бахмутском районе области, участвовало более 100 полицейских..