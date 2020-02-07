США задерживает поставку в Украину уже оплаченного оружия

На данный момент администрация Трампа задерживает одобрения по меньшей мере шести коммерческих заказов на вооружение и боеприпасы от американских компаний в Украину, на общую сумму примерно в 30 миллионов долларов, сообщает ZN.UA со ссылкой на издание BuzzFeed.

Пять соглашений, которые должны рассмотреть американские компании, задерживаются примерно на год. Еще одна сделка рассматривается уже больше года. Чиновники заявили, что не смогли получить ни одного ответа от администрации президента США Трампа относительно того, почему сделки, которые, обычно, утверждаются и лицензируются Государственным департаментом за два месяца, не получили одобрения.

По данным BuzzFeed, американский чиновник, который расспрашивал высших должностных лиц Белого дома и Государственного департамента по этому вопросу пришел к выводу, что «украинцам разумно было бы найти другие источники», для покупки оружия и боеприпасов. По его словам, соглашения все еще «оцениваются», несмотря на то, что украинцы уже откладывают деньги.

Посольство США в Киеве отказалось комментировать этот вопрос, а Белый дом, Госдепартамент и «Укроборонпром» не ответили на запросы относительно комментариев.

Двое украинских чиновников, пишет BuzzFeed News, считают, что задержки могут быть связаны с китайской попыткой приобрести стратегическую украинскую аэрокосмическую компанию, которую США пытались заблокировать, повышая возможность Киева попасть в игру власти между Пекином и Вашингтоном.

Как сообщалось ранее, в предложении в бюджет США на следующий год администрация Дональда Трампа планирует отказаться от практики сокращения отдельных программ помощи Украине в сфере обороны и оставить сумму на уровне нынешнего года.