Украина в ОБСЕ призвала создать новую ТКГ по границе с Россией

Украина отмечает важность создания новой рабочей группы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по восстановлению контроля украинским правительством над неконтролируемыми участками границы с Россией. Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает «Укринформ».

«Более 400 километров границы сейчас контролируются Россией с одной стороны и ее вооруженными формированиями на Донбассе – с другой стороны. Передача контроля украинской стороне не может быть достигнута за ночь, она должна быть подготовлена заранее. В связи с этим мы в очередной раз подчеркиваем важность создания новой рабочей группы ТКГ по восстановлению контроля над границей со стороны правительства Украины», – заявил представитель Украины, обращаясь к новому Спецпредставителю Действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

Глава украинской миссии при ОБСЕ подчеркнул, что «насилие на Донбассе прекратится только тогда, когда Украина восстановит контроль над границей с Россией и будет остановлено нелегальная поставка вооружения, личного состава и боеприпасов».