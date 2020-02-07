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Россия захватила ДАП и Дебальцево после Минских соглашений, – представитель США в ОБСЕ

07.02.20 22:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Россия и контролируемые ею незаконные вооруженные формирования захватили Донецкий аэропорт, Дебальцево и другие стратегические места на Донбассе уже после того, как были подписаны Минский протокол 5 сентября 2014 года и Минский меморандум от 19 сентября 2014 года. Об этом напомнил глава миссии США при ОБСЕ посол Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает «Укринформ».

«Не следует забывать, что Россия и ее марионетки захватили Донецкий аэропорт, Дебальцево и другие стратегические места уже после подписания Минского протокола 5 сентября 2014 года и Меморандума о взаимопонимании о создании зон безопасности от 19 сентября 2014 года», – заявил он.

Обращаясь к новому Спецпредставителю Действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау, американский посол отметил важность того, чтобы Россия и НВФ прекратили тактику затягивания на переговорах в Трехсторонней контактной группе.

«Соединенные Штаты не недооценивают сложность этих дискуссий. Для Украины, суверенного государства, которое стало объектом многолетней и продолжающейся российской агрессии, ставки очень высоки», – заявил Гилмор.

Американский посол призвал нового Спецпредставителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ «помнить о той сложной позиции, с которой Украина вынуждена вести переговоры, когда российские силы контролируют часть ее суверенной территории».

«Грустно и обидно, если русский народ поддерживает этот акт агрессии против соседнего государства», – добавил глава миссии США при ОБСЕ.

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