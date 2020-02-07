Платежки за газ: В Нацкомиссии дали пояснения

В 2020 году бытовые потребители газа платят исключительно за услуги, которые получают в 2020 году. Об этом пишет Национальная комиссия госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в Facebook.

Уточняется, что оплата производится равными частями каждый месяц и позволяет существенно уменьшить платеж в отопительный период.

Также дается комментарий по поводу того, что с января 2020 года плата за распределение природного газа для потребителей определяется отдельно от стоимости газа. «Обращаем внимание: плата за услуги распределения природного газа не является ни новым, ни дополнительным платежом. Услуги распределения природного газа всегда платились бытовыми потребителями в составе конечного платежа за природный газ. За счет этих средств обеспечивается работа газовых сетей, эксплуатация газового оборудования, поддерживается круглосуточная работа аварийных служб», – говорится в сообщении.

«Нацкомиссией наработаны и будут реализованы в ближайшее время новые механизмы определения минимальной платы за услуги распределения для потребителей, которые являются новыми или которые в течение прошлого газового года не потребляли природный газ», – также говорится в сообщении.

Напомним, что премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров работает над объединением двух платежей за газ (за пользование газом и его доставку) для населения.