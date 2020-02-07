Угрожали электрошокером: В Доброполье пытались ограбить магазин мобильных телефонов

В Доброполье (Донецкая обл.) злоумышленники, вооружившись электрошокером, пытались ограбить магазин мобильных телефонов. Имея приметы нападавших, полицейские разыскали их и задержали.

В дежурную часть полиции пришло сообщение от продавщицы местного магазина мобильных телефонов о том, что на нее напали грабители.

По словам заявительницы, в магазин зашли мужчина с женщиной, чтобы якобы выбрать телефон. Вдруг мужчина достал электрошокер и ударил потерпевшую. Пытаясь прекратить нападение, последняя начала оказывала активное сопротивление и громко кричать. В результате грабители скрылись.

Женщина подробно описала их внешность. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 33-летний нападающий и его 28-летняя сообщница. Установлено, что фигурант ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что планировал незаконно завладеть мобильным телефоном, однако, не ожидал, что продавец сможет оказать сопротивление.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит лишение свободы сроком до 6 лет.