Смертельное ДТП в Бахмутском районе: Два человека погибли на месте

В Бахмутском районе (Донецкая обл.) сегодня, 7 февраля, на автодороге «Киев – Харьков – Должанский» в результате столкновения автомобилей два человека погибли, один госпитализирован в больницу. Полиция выясняет обстоятельства аварии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления нацполиции в Донецкой области.

«Сообщение о ДТП поступило в Бахмутский отдел полиции сегодня около 15:30. 49-летняя водитель автомобиля «Део Ланос» на автодороге "Киев – Харьков – Должанский" вблизи с. Миньковка Бахмутского района не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "Тойота Камри"», – говорится в сообщении.

В результате аварии водитель «Дэу Ланос» и 39-летняя женщина-пассажир погибли на месте. 44-летнего пассажира «Тойота Камри» госпитализировали в Бахмутскую больницу.

Фото: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела по ч. 3 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения» УК Украины.

Правоохранители напомнили водителям о необходимости быть особенно внимательными и осторожными за рулем, не забывать о ремнях безопасности, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.