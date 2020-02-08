«Хотим быть независимыми и успешными»: На востоке Украины женщины учатся предпринимательству

В Краматорске, Мариуполе и Северодонецке продолжаются тренинги по развитию бизнес-навыков для женщин, сообщает «Бізнес-Схід».

Обучение состоит из десяти модулей, при которых женщины должны пройти путь от выбора бизнес-идеи, ее тестирования, создание своего бренда, техник продвижения своего товара, продаж через социальные сети, написание бизнес-плана, бюджетирования и налогообложения.

В Краматорске на обучение заявки подали участники из городов, сел и общин Донецкой области. Организаторы отобрали 30 женщин. Некоторые из них уже имел опыт предпринимательской деятельности, большинство пришли впервые на такое обучение.

«У меня есть мечта и хочу воплотить ее в жизнь. В свое время я открыла детский центр, но у меня было мало опыта и знаний, чтобы центр стал бизнесом и приносил деньги. Поэтому я вынуждена была закрыть его. Сейчас я хочу исправить эту ситуацию, здесь я приобретаю новые знания – как вести бизнес, стать независимой и успешной, я шагаю к своей цели», – рассказала Елена Семенец из Славянска.

Сейчас женщины уже прошли шесть модулей. На десятый модуль они должны представить бизнес-план развития своего дела.

«Я получила инвалидность, поэтому потеряла работу. Но муж сказал, что это – новые возможности для меня. Сейчас я ищу в селе Каменка Волновахского района людей, которые заинтересованы в выращивании малины, смородины, грецкого ореха, чеснока. В будущем они могут стать кооперативом, люди хотят объединяться и развиваться», – поделилась Людмила Ветошко из Волновахи.

«Мы уже обнаружили бизнес-идеи, которые хотят развивать женщины. Интересно, что некоторые из них изменили свое мнение, другие трансформировали идею, этот процесс продолжается. Сегодня участники имеют идеи по предоставлению услуг перманентного макияжа, изготовления варенья, пастилы, сухофруктов, глиняных изделий, развитию туристического бизнеса. Главное, чтобы это дело было по душе, дало возможность развития, финансовую независимость», – сказала тренерка проекта Ксения Печерская.

Обучающие тренинги для женщин по развитию бизнес-навыков в Донецкой и Луганской областях происходят в январе-феврале при содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины». Проект выполняется Украинским женским фондом и партнерскими организациями.