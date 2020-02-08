Мобильное приложение для стажировки, покупки недвижимости и сервис для заказа услуг: В Мариуполе представили идеи для стартапов

В Центре развития стартапов «1991 Мариуполь» состоялся Demo Day программы «Startup Workout» – интенсива по построению и развитию стартапов. Это первая подобная программа в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

Отмечается, что участники представили свои проекты мариупольскому сообществу. В частности, были представлены такие проекты:

«Батл столетия» – платформа для музыкальных онлайн-соревнований.

«Dream City» – сервис для поиска комфортного района для покупки недвижимости.

«New Worker» – мобильное приложение для молодежи, который поможет найти первое место работы, пройти стажировку.

«Scoro.ua» – сервис для быстрого заказа профессиональных услуг в различных сферах.

«Четыре месяца как мы начали сотрудничать с муниципалитетом города и ОО" Social Boost" для создания "1991 Мариуполь", потому что ощущалась необходимость развития IT-сферы региона. Очень важно, что теперь есть место, где молодежь и специалисты могут собираться, знакомиться, обмениваться идеями», – сказал руководитель проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» Майкл Пиллсбери.

Члены жюри дали рекомендации участникам по совершенствованию своих проектов.

Напомним, в ноябре прошлого года после конкурсного отбора 40 участников начали работать над собственными идеями и знакомиться с миром стартапов. За два месяца они посетили 20 занятий с 9 спикерами, в целом это 75 часов о дизайн-мышлении, lean canvas, бизнес-планированию, искусственному интеллекту и питчинг презентаций.

Мероприятие состоялось при поддержке Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».