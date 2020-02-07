Офисы «ДНР» и «ЛНР» в Италии: Зеленский в Риме обсудил их закрытие

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте в Риме обсудил общеполитические вопросы, в частности закрытие офисов «ДНР» и «ЛНР». Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

«Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии», – сказал президент Украины в комментарии СМИ.

Также обсудили дело бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, находящегося в заключении в Италии. «Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня», – сообщил президент.

Мать Виталия Маркива поблагодарила Владимира Зеленского за его усилия для освобождения ее сына. «Очень благодарны за этот визит. Мы очень рады. Для Виталия это очень важно. С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо. Он готов и хочет вернуться в Украину», – сказала она.