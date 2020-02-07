На Донетчине сообщили о подозрении «руководителю администрации» Новоазовска

На Донетчине «руководителю администрации» Новоазовска, подконтрольного незаконным вооруженным формированиям (НВФ) «ДНР», заочно сообщили о подозрении. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что жителя Новоазовска, который с марта 2016 года «сотрудничает» с НВФ «ДНР», подозревают в совершении уголовного преступления, по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации).

Как установило расследование, мужчина, будучи «и. о. главы администрации Новоазовска», отдавал приказы и распоряжения, обеспечивая выполнение возложенных на «государственные администрации» функций, и контролировал выполнение «нормативных документов ДНР».

«Преступная деятельность подозреваемого способствует созданию системы так называемых "банковских учреждений", в частности отделений "центрального республиканского банка ДНР", с целью наполнения налогами "местного бюджета", в том числе от промышленных предприятий, мощности которых находятся на временно оккупированной территории г. Новоазовска и контролируются террористами», – говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в прокуратуре злоумышленник освещает деятельность псевдореспублики в подконтрольных НВФ СМИ.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.