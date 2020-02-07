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Премьер пообещал каждому шахтеру обеспечить будущее

07.02.20 19:57
Правительство будет принимать решение относительно закрытия либо поддержки шахт, учитывая экономическую целесообразность. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал сегодня, 7 февраля, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает «Укринформ».

«По каждой из них мы сейчас оцениваем экономическую ситуацию. Те шахты, где есть экономическая целесообразность, и где они экономически могут конкурировать, мы будем поддерживать, насколько это возможно. Те шахты, где нет экономического решения, которые вследствие безответственного хозяйствования на протяжении десятков лет доведены до ручки, и поднять их экономический уровень невозможно, мы будем искать возможность, чтобы каждый человек, который там сейчас работает, не остался на улице. Не переживайте, мы позаботимся о шахтерах и их семьях. Мы найдем возможность каждому из них обеспечить будущее», – сказал Гончарук.

По его словам, уже проведен аудит шахт, их сейчас 34. Премьер-министр отметил, что на большинстве шахт ситуация такова: шахтеры работают в тяжелых условиях, с устаревшим оборудованием, а себестоимость производимого ими угля не выдерживает конкуренции.

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