Для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины важно, чтобы Запад не забывал, кто в этой войне агрессор, и продолжал давление на Россию с тем, чтобы она пошла на справедливый компромисс. Такое мнение высказал посол Украины в Австрии Александр Щерба в своей статье для австрийской центральной газеты Die Presse под названием В поисках справедливого мира», пишет «День».

«Есть ли память Запада достаточно длинной, чтобы помнить, кто в этой войне агрессор? Если давление на Россию исчезнет, ​ то зачем ей искать справедливый компромисс (компромисс не только за счет интересов Украины)?», – называет посол один из ключевых вопросов, от которых зависит мирное урегулирование.

Щерба указывает на то, что Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти «с четким посланием мира» и с самого начала «показал, насколько серьезно хочет этот мир принести». Однако, убежден украинский дипломат, «остаются открытыми три ключевых вопроса, от которых зависит перспектива настоящего мира».

Кроме продолжения давления Запада, ключевым является вопрос о том, готова ли Россия у с украинской территории.

«Во-первых, чего хочет Россия? До этого времени ее постоянным стремлением было держать Украину в своей тени. В этом, собственно, и была цель военной интервенции. Давайте не забывать: это российские флаги, солдаты, оружие находятся на украинской территории, а не наоборот. Поэтому готова ли Россия действительно уйти? В любом случае, угроза российского главы парламента Вячеслава Володина в конце прошлого года, что Украина может потерять еще больше территорий, не было хорошим знаком. Так же как не является хорошим знаком рост и артиллерийских обстрелов и снайперских атак против украинских солдат», – отметил Щерба.

Еще одним важным аспектом является то, что как будет вести себя украинское общество, «которое уже давно перешагнуло болевую границу»: «Большинство населения хочет прекращения кровопролития. В то же время для многих мир без победы означает поражение. Эти последние задают вопрос: не заплачена ли Украиной цена слишком высока, чтобы завершать войну компромиссом?» – отметил посол.

Дипломат обращает внимание на то, что на войне не бывает простых решений, а каждое решение чем-то плохое.

Он подчеркнул, что Украина решила «пройти свой путь к миру», не зная, готова ли Россия сделать то же: «Президент Зеленский взял на себя огромный политический риск, чтобы Украина и весь регион наконец могли дышать свободно. И да, он это сделал также для Европы».

И поэтому, по убеждению дипломата, если Россия действительно хочет мира, «она обязана показать добрую волю»: «Российские военные должны уйти из украинского Донбасса. Атаки должны прекратиться – как военные, так и словесные».

По словам Щербы, украинско-российские отношения «лежат сегодня в руинах», и после Донбасса и Крыма, очевидно, пройдут поколения, пока будут найдены стабильные политические решения и «достигнута хоть какая-то нормальность в отношениях». Однако первый шаг – прекращение кровопролития – предстоит сделать уже сейчас.

«Что касается Запада, то от него ожидается только верность принципам. В конце концов, эта война была наказанием Украины со стороны России за решение стать частью Запада. Об этом кто-то еще помнит?», – отметил посол Украины в Австрии.