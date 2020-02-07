В ПФУ обнародовали данные о среднем размере пенсий

На 1 января 2020 года средний размер пенсии в Украине оставлял 3 082,98 грн. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины на своей странице в Facebook.
Общая численность пенсионеров составила 13, 6 млн человек, из них 2,6 млн продолжают работать.
Распределение пенсионеров по видам и размерах назначенных пенсий по состоянию на 1 января 2020 года выглядит так:
- по возрасту, 3 064 грн – 75,4% пенсионеров;
- по инвалидности, 2 641 грн – 12,8% пенсионеров;
- в случае утраты кормильца, 2 916 грн – 5,7% пенсионеров;
- за выслугу лет, 4 500 грн – 5,4% пенсионеров;
- социальные пенсии, 1 644 грн – 0,7% пенсионеров.