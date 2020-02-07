В ПФУ обнародовали данные о среднем размере пенсий

На 1 января 2020 года средний размер пенсии в Украине оставлял 3 082,98 грн. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины на своей странице в Facebook.

Общая численность пенсионеров составила 13, 6 млн человек, из них 2,6 млн продолжают работать.

Распределение пенсионеров по видам и размерах назначенных пенсий по состоянию на 1 января 2020 года выглядит так: