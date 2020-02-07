В Украине вырастет минимальный размер пособия по безработице

В Украине с 1 марта увеличивается минимальный размер пособия по безработице, передает «Укринформ» со ссылкой на информацию Киевского городского центра занятости.

«Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы (постановление № 211 от 31.01.2020) увеличило с 1 марта 2020 года минимальный размер пособия по безработице», – сообщили в службе занятости.

Таким образом, для граждан, выплаты которым назначаются с учетом страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице будет увеличен до 1 800 грн. Для граждан, выплаты которым назначаются без учета страхового стажа (кто в течение года, предшествовавшего регистрации человека, как безработного, работал менее 6 месяцев), минимальный размер пособия по безработице увеличен до 650 грн.

Как напомнили в службе занятости, остается действующим размер максимальной помощи по безработице, установленный 1 декабря 2019 года. Сейчас он составляет 8 408 грн (4 прожиточных минимума).

Ранее сообщалось, что на Донетчине количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости, на конец декабря 2019 года составило 10,8 тыс. человек, что на 12,5% больше, чем на конец ноября 2019 года.