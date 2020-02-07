Донетчина получила мобильные кейсы для ЦПАУ от западных партнеров (Видео)

Донецкой области западные партнеры передали 12 мобильных кейсов для Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ). Благодаря таким чемоданчикам пожилые люди, граждане с инвалидностью, а также те, кто живут на линии разграничения, смогут получить административные услуги на дому.

Так, жительница Славянска Мария, уже четыре года имеет проблемы с ногами, поэтому государственные услуги получает на дому. Она рассказала, что ей понадобилась справка о том, что они с дочерью живут вдвоем для горводоканала.

Получить документ женщине помогли специалисты мобильного ЦПАУ. Сотрудники имеют небольшой чемодан с современным оборудованием. Благодаря ему можно получить около 200 услуг.

«Человек должен предоставить свой паспорт, предоставить паспорт заявителя и документ, свидетельствующий о том, что заявитель самостоятельно не может передвигаться. Либо по паспортным данным видно, что человек, который хочет получить административную услугу имеет возраст 80 и более лет», – пояснил администратор Славянского ЦПАУ Владимир Верещага.

На днях еще 12 новых мобильных кейсов для Донетчины передали западные партнеры. «Услуги социальной защиты приближаются именно к таким людям, которые проживают в поселках куда сложно доехать. Поэтому, этот чемоданчик – это символ. Символ доступности всех государственных услуг для людей», – отметила заместитель представителя Управления Верховного Комиссара ООН в Украине Ноэль Калхун.

Такие чемоданы раздали 11 громадам, в частности, и тем, что расположены на линии разграничения. Например, жителям Великоновоселковского района для того, чтобы получить справку нужно ехать за 100 км.

Поэтому, как считает начальник управления труда и соцзащиты населения Великоновоселковской райгосадминистрации Галина Козма, такая мобильная услуга будет пользоваться спросом.

«Сейчас наш контингент составляет 38 тыс. человек, из них, более 15 тыс. человек – это внутренне перемещенные лица. И я думаю, что еще больше людей сможет получить эту помощь, не выезжая в наш районный центр», – рассказала Галина Козма.

Благодаря таким кейсам, за год в Донецкой области предоставили на дому 47 тыс. услуг.

Источник: ТК «Донбасс»