Коронавирус: В Минздраве рассказали, что тестов хватит на 30 исследований

Тест-системы, которые Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины получил для выявления коронавируса (2019-nCoV), находится в вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ. Для исследования образцы будут направляться именно в эту лабораторию. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

С момента получения образца лабораторией в среднем необходимо 5-7 часов рабочего времени для определения результата.

«Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, соответствующих эпидемиологическому и клиническому определению болезни, указанных в рекомендациях ВОЗ. Тестирование будет проводить вирусологический референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно», – говорится в сообщении

Также уточняется, что полученная тест-система и реагенты рассчитаны на около 30 исследований, чего вполне достаточно до момента получения очередных реагентов. Также лабораторному диагностированию на коронавирус подлежат только те случаи, которые четко подпадают под критерии ВОЗ как подозрительные.

Подготовку пациента к диагностике должен обеспечить врач. Все врачи получили наставления и рекомендации Всемирной организации здравоохранения по ведению пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Также учреждения здравоохранения получили методические рекомендации по забору образцов и транспортировке в лабораторию.

Как сообщалось, из-за коронавируса в Китае из Уханя, который является эпицентром распространения инфекции, могут эвакуировать 60 украинцев.