В Мариуполе «льготники» могут бесплатно получить услуги стоматолога

В Мариуполе льготные категории граждан могут воспользоваться бесплатными стоматологическими услугами, которые предоставляет Городской стоматологический центр. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«В Городском стоматологическом центре оказывают полный перечень стоматологических услуг для взрослого и детского населения. Также, в учреждении действует социальная программа по оказанию бесплатного лечения для льготной категории горожан», – говорится в сообщении.

Как отметили в горсовете, за 2019 год услугами центра воспользовались порядка 100 тыс. человек.

По словам директора городского стоматологического центра Ларисы Комлевой, стоимость услуг в медучреждении регламентирована приказом Министерства здравоохранения № 507.

«Почти 30% нашего персонала – это молодые и амбициозные стоматологи до 35 лет. Они регулярно проходят обучение и совершенствуются в профессии, чтобы повысить уровень сервиса для горожан», – рассказала она.

Прием и лечение льготной категории горожан компенсирует городской совет. Так, услуга оказывается либо бесплатно, либо за 50% от ее стоимости. Например, пенсионеры и студенты оплачивают только половину от суммы лечения. Люди с инвалидностью первой или второй группы, почетные доноры, участники боевых действий, военнослужащие, члены многодетных или малообеспеченных семей и ряд других категорий обслуживаются бесплатно.

Для того, чтобы попасть на льготный прием необходимо принести документы, подтверждающие статус и записаться на социальный прием. Также, бесплатно в центре оказывают и неотложную помощь. В прошлом году по этой программе лечение получили порядка 4 тыс. человек. Компенсация предприятию из местного бюджета составила более 1,5 млн грн.

Уточняется, что прием и лечение пациентов проходят по четырем адресам: пр. Мира, 49; пр. Мира 104; ул. Воинов-Освободителей, 66 и бул. Шевченко, 343. Сеть филиалов охватывает практически весь город.