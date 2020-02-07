В Северодонецке без отопления остались больше сотни домов (Видео)

В Северодонецке жители более 100 домов остаются без отопления из-за аварии, которая произошла на тепловом коллекторе. Коммунальщики уже почти сутки пытаются добраться до места порыва. Горожане встревожены, поскольку, если коммунальщики не успеют завершить ремонт, может замерзнуть система.

Так, порыв теплового коллектора произошел вчера вечером, 6 февраля. Ремонтные работы еще продолжаются. «На диаметре трубы 500 мм был обнаружен дефект многолетней давности сварного шва. Пошло заполнение теплокамеры и улицы водой. Поэтому было принято решение отключить участок теплотрассы. Это серьезная авария», – пояснил первый заместитель директора Северодонецкой теплоэлектроцентрали Владимир Прядка.

К ликвидации аварии привлекли бригады всех коммунальных предприятий. По состоянию на 16:00 часов работники все еще пытаются добраться до порыва. «Надо сначала откачать воду чтобы добраться к поврежденному месту», – пояснил мастер участка Павел.

Воду выкачали только на половину. Такие трудности возникают, потому что плохая видимость из-за пара и температуры воды. Ее коммунальщики решили из сетей не сливать. Чтобы батареи в квартирах оставались хоть немного теплыми.

Если коммунальщики не успеют все починить, то может замерзнуть система. Жители этим обеспокоены, поскольку, в домах уже холодно. «В носках ходим, одетые. Со вчерашнего дня пропало отопление, всю ночь не было, все остыло. Сейчас вот еще мороз, похолодало, ветер, сильно холодно», – рассказывает жительница одного из домов.

Пока на улице небольшой мороз. Но, синоптики прогнозируют, что ночью столбик термометра резко опустится.

Источник: ТК «Донбасс»