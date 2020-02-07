Долг «ДНР» перед «Водой Донбасса» превышает 41 млн евро, – Кириленко

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко рассказал, что темами обсуждения во время встречи с министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Себастианом Кофод стали – война и вызванные ею проблемы водоснабжения Донецкой области. Об этом сегодня, 7 февраля, Кириленко сообщил в Facebook.

«Встреча состоялась на контрольно-пропускном пункте «Майорское», в непосредственной близости от линии разграничения, которая пролегла в результате российской вооруженной агрессии. Рассказал господину Кофод, что война крайне негативно сказалась на компании "Вода Донбасса", которая обеспечивает водой всю область – как контролируемую, так и неконтролируемую ее части. Боевые действия являются частой причиной повреждения критической инфраструктуры и постоянно угрожают стабильной работе компании. Проблему усугубляет и оккупационная власть: долг оккупированной территории перед "Водой Донбасса" на начало этого года превышает 41 млн евро», – рассказал Кириленко.

По его словам, при таких условиях компания работает практически на грани своих возможностей, часто – благодаря поддержке наших международных партнеров.

«Проблема ее комплексной модернизации стоит крайне остро. Мы это понимаем и имеем четкий пошаговый план действий. При поддержке ЮНИСЕФ провели анализ рисков компании и определили первоочередные мероприятия. На этой неделе за счет средств Красного Креста заключено соглашение с международной компанией аудита на проведение анализа финансового и операционного состояния компании. Его результаты планируется получить в октябре», – уточнил губернатор.

Он также рассказал, что далее проект по модернизации планируется реализовывать по четырем основным направлениям:

восстановление водоснабжения,

стабильное круглосуточное снабжение,

качественная питьевая вода,

энергоэффективность и энергонезависимость.

«Каждое из этих направлений, в свою очередь, также имеет комплекс мер, которые сегодня мы уже определили. Для реализации этих планов ищем государственной и международной поддержки. Заверил, что готовы рассматривать все возможные варианты сотрудничества и с Данией», – добавил Кириленко.