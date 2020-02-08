Мина упала в трех метрах: В ОБСЕ рассказали о ранении мирного жителя Голубовского

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ уточняли сообщения о мужчине из Голубовского (неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска), который 30 января получил ранения вследствие обстрела. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, 3 февраля медработники в н. п. Голубовка (бывш. Кировск; неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска) сообщили наблюдателям, что к ним в больницу поступил мужчина с несколькими ранениями в области левого бедра и незначительными ранениями правого плеча. В связи с тяжестью полученных ранений его перевели в больницу в Луганске.

6 февраля в больнице неподконтрольного правительству Луганска команда Миссии видела 55-летнего мужчину с бинтовыми повязками на обеих ногах, у которого также было затруднено дыхание. Он рассказал, что 30 января он находился во дворе своего дома на улице Артема в Голубовском, когда получил осколочное ранение, по его словам, от минометной мины, упавшей в 3–4 м от его местоположения. Жена пострадавшего, находившаяся в больнице, сообщила наблюдателям, что автомобиль «Скорой помощи» не приехал в их район и она сама оказала мужу первую помощь, а затем члены незаконных вооруженных формирований отвезли мужчину в больницу в Голубовке.

Как сообщалось ранее, на временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области медики госпитализировали мужчину и женщину, раненных в результате обстрела поселка Голубовское