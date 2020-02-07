В Вооруженных Силах Украины созданы новые командования, – Генштаб

Во исполнение общих директив Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) завершился первый этап реформирования ВСУ. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает Генштаб.

«По результатам были созданы новые командования и предназначены их командующие. В частности, командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев, командование медицинских сил Вооруженных Сил Украины генерал-майор Игорь Хоменко, командования сил поддержки Вооруженных Сил Украины – полковник Николай Жирнов, Командование войск связи и кибернетической безопасности Вооруженных Сил Украины – генерал-майор Евгений Степаненко», – говорится в сообщении.

«Перестройка структуры войска направлена ​​на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам НАТО.

По другим направлениям, в настоящее время продолжается работа по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам безопасности и обороны для продолжения трансформации Вооруженных Сил Украины. Переход на стандарты и структуры НАТО – это необратимый процесс, который отвечает четким требованиям развития современного украинского войска», – уточнили в Генштабе