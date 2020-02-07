Безвиз для Украины: Почему ЕС меняет правила и есть ли риски для украинцев

С 2021 года гражданам Украины перед тем, как поехать в страны Европейского Союза необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку путем подачи онлайн-заявки и уплатить комиссию в размере 7 евро. О том, почему меняются правила и есть ли риски для в вопросе безвиза для Украины, рассказал политолог-международник Владимир Воля, передает «Слово і Діло».

Так, с 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран. То есть, с 2021 года эти изменения касаются не только Украины, но и, например, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии.

Эксперт пояснил, что новые правила позволят заранее идентифицировать людей, которые могут представлять миграционную или безопасную угрозу.

Владимир Воля указал, что прежде всего такие меры внедряют для того, чтобы избежать проникновения на территорию ЕС террористов, людей склонных к терроризму, преступников. «Соответствующие службы смогут заблаговременно проверить биографию туриста. Контроль на границе остается, просто будет дополнительный профилактический инструмент, чтобы хотя бы частично понимать и отсеять потенциально опасных людей с точки зрения преступности и терроризма», – пояснил он.

Также эксперт подчеркнул, что помимо борьбы с терроризмом, для стран ЕС существует еще одна глобальная проблема – нелегальная миграция. «Новые правила будут фильтром и в отношении нелегальных мигрантов. О целях путешествия, и много разной информации нужно будет рассказать в определенных формах», – уточнил он.

Однако эксперт выразил сомнения, что нововведения что-либо существенно поменяют для украинцев. «Маловероятно, что большая часть украинцев подпадет под фильтр. В первую очередь это коснется представителей Ближнего Востока, Африки, Азии, мусульманского мира. Им скорее будут отказывать во въезде», – сказал Владимир Воля.

По его словам, для Украины сейчас нет никаких угроз в вопросе безвиза, есть риски в том случае, если произойдет значительный регресс в реформах. Речь идет о 144 пунктах, которые были выдвинуты для либерализации визового режима.

Но даже в таком случае, констатировал Воля, Украину сначала должны предупредить, а не одномоментно приостановить безвиз.

«Представители ЕС должны будут озвучить претензии, направить заявления к руководству Украины. После этого должен быть период консультаций. Дальше могут дать определенный период, чтобы страна устранила пробелы. Только после этого и при условии, что страна не проделала работу над ошибками, могут начать процесс приостановки безвизового режима», – подытожил Владимир Воля.