У кинологов пополнение: Как на Донетчине тренируют служебных собак (Видео)

На Донетчине в кинологическом центре правоохранителей – пополнение. Овчарки-новички сдавали экзамены и получали сертификаты. В то же время, на счету некоторых из них уже есть пойманые правонарушители.

Для служебных собак разыскать вора или найти наркотики в чемоданах – не проблема. Кроме того, полицейские собаки Донетчины обучены находить оружие и взрывчатку.

Так, немецкая овчарка, полуторагодовалый Рамзес, самый молодой воспитанник тнспектора-кинолога Тараса Кубы. Уже в скором времени они будут искать оружие и взрывчатку.

«Мы с ним проходили тренировки, обучение и успешно сдали экзамены. Он получил сертификат и скором мы будем самостоятельно нести службу», – рассказал инспектор-кинолог.

Как рассказал младший инспектор Кирилл Киш, он тренировал его первую собаку голландскую овчарку – Гарсию Мануэль. «Мы с ним по-простому общаемся – это Гриша», – отметил Кирилл.

Вместе они работают с середины января. Гриша уже поймал трех преступников. «При его участии были задержаны трое правонарушителей. Это кражи – ст. 175 ч. 3 – с проникновением в жилище», – говорит Кирилл.

Всего в отряде 45 служебных собак с индивидуальными специализациями, такими как поиск оружия, наркотиков и людей.

По словам младшего инспектора-кинолога Валерии Егуртовой, она работает кинологом 1,5 года. И от работы в восторге. «Работаешь с собакой, стараешься и в конце видишь результат – это и есть наслаждение от того, что работаешь здесь», – пояснила девушка.

Вместе с Валерией работают еще 17 специалистов. У каждого из них – до трех воспитанников. Сотрудники отряда рассказывают, что за 3 года количество разнообразных пород собак возросло.

«Расширилось кинологическое подразделение как территориально, так и по качеству служебных собак. Открылся недавно центр в городе Славянске. Это наш крупный методический центр, где мы проводим соревнования», – комментирует начальник кинологического центра ГУ НП в Донецкой области Леонид Котов.

Кроме овчарок в отряде служат лабрадоры, ротвейлер и бладхаунд.

Источник: ТК «Сигма»