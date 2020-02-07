Дубилет назвал цифру населения Украины вместе с неподконтрольными территориями

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет пояснил, из-за чего существуют расхождения в цифрах электронной переписи населения, проведенной по состоянию на 1 декабря 2019 года и официальными статистическими данными. Об этом он сказал в интервью Hromadske.

«Так, официальная статистика, которая обычно публиковалась Госстатом, учитывала людей, которые остались на оккупированных территориях, на востоке. И там такая сложная ситуация происходит, что, к сожалению, они не могут правильно отслеживать, какая там динамика, потому что ... Ну каким образом Госстат отслеживает населения? То есть, это акты рождения или акты смерти. Люди, которые рождаются или умирают на оккупированных территориях, не всегда об этом сообщают украинскому государству, поэтому чем дальше, тем хуже. Вот через эти оккупированные территории, статистика расходилась с реальностью. А мы посчитали именно наличное население на территории Украины, которая контролируется украинскими властями. Это не говорит о том, что мы забыли о людях на оккупированных территориях, но у нас, к сожалению, нет возможности посчитать тех людей, которые там остались», – сказал Дубилет.

Он также назвал приблизительные цифры. «Я думаю, что если посчитать людей, которые остались на оккупированных территориях, если принять из общего числа всех, то будет примерно 44 миллионов, где-то», – уточнил Дубилет.

Как сообщалась ранее, Всеукраинская перепись населения запланирована на декабрь 2020 года, гражданам зададут около 10 вопросов относительно их условий жизни. Для переселенцев будет отдельный блок вопросов.

Во время переписи жителей будут опрашивать не по месту их регистрации (прописки), а по фактическому месту проживания на момент мероприятия. Даже в больницах, гостиницах, домах отдыха.

Первоначально бюджет осуществления переписи составляет 5 млрд грн. Но в Кабмине заявили о планах провести электронную перепись населения Украины, такой формат позволит сэкономить 2-3 млрд грн. Однако предложенный подход вызвал резкую критику у социологов. Также правительство провело предварительную электронную перепись населения по состоянию на 1 декабря 2019 года.