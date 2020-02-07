Дорогие парковки и окружная дорога: Кличко рассказал, как борется с автомобильными пробками в Киеве (Видео)

Трафик дорог Киева максимально рассчитан на 900 тыс. автомобилей, при этом уже сегодня по столице передвигаются 1,2 млн транспортных средств. Плюс каждое утро в город дополнительно заезжают еще 300 тыс. автомобилей из Киевской области. Городской голова Киева Виталий Кличко в «Большом интервью» на телеканале «Украина 24» рассказал о том, как планирует модернизировать транспортную инфраструктуру столицы.

Кличко отметил, что с одной стороны, такое количество автомобилей – хороший показатель, демонстрирующий, что в Киеве – состоятельные жители, и каждый третий может позволить себе автомобиль. «Но с другой, мы видим большие пробки. И нам приходится регулировать транспортное движение по городу. Но с данным вызовом сталкивается не только Киев, но и все современные города, и мы изучаем и внедряем их опыт. И город не остановится, т. к. мы принимаем все меры, чтобы город двигался», – сказал мэр.

Кличко перечислил ряд методов, направленных на решение транспортной проблемы в столице.

Во-первых, начата борьба с парковкой автомобилей в неположенных местах. «Мы наконец-то приняли закон о парковках, который ждали 2 года. Не секрет, что в Киеве – хаос припарковывания, каждый может бросить авто где угодно. Закон начал работать, и теперь мы имеем возможность штрафовать и эвакуировать автомобили. Теперь просто так оставить автомобиль в центре Киева будет невозможно – за парковку нужно будет платить», – рассказал мэр.

Во-вторых, внедряется новый вид парковок – перехватывающий паркинг. «Заезжая в город, здесь можно оставить автомобиль, а самому пересесть на общественный транспорт. Это работает во всех европейских странах. Припарковаться у нас будет стоить дорого, поэтому будет выгоднее использовать общественный транспорт», – отметил Кличко.

Нововведения увеличена нагрузку на общественный транспорт. В этой связи он тоже будет модернизирован. «Мы еще закупаем 200 новых современных автобусов. Плюс мы закупаем экологические автобусы – ведь больше всего воздух у нас загрязняют автомобили. Мы переходим на электрический или газовый транспорт», – анонсировал мэр.

«Параллельно мы создаем велодорожки. Мы создали департамент велоинфраструктуры. Каждая реконструкция или строительство новой дороги предполагает создание велодорожки», – сказал Кличко.

Кроме того, 40% автомобилей в Киеве – это транзитный транспорт. «Это также загрязнение воздуха, нагрузка на транспортную сеть, разрушение дорог. Мы установили комплексы для взвешивания авто с грузом, потому что часто едет автомобиль весом 40-50 тонн, который продавливает асфальт. И асфальт, который рассчитан на 10 лет, через 2-3 года уже повреждается. В этой связи планируем в дальнейшем строительство большой кольцевой дороги, и транзитный транспорт будет иметь возможность объезжать город. Уже есть проект соединения житомирской трассы с одесской – это одна из частей окружной дороги. Но полное кольцо при наличии финансирования можно построить примерно за 5 лет», – пояснил Кличко.

Также большая проблема для Киева – автомобильные мосты. «После ситуации с Шулявским мостом я дал задание проверить все мосты. И был шокирован результатами. 75 мостов в Киеве – в предаварийном состоянии. 3 моста – в аварийном состоянии, из них 2 нужно закрывать – мост Метро и мост Патона. А закрытие этих мостов означает транспортный коллапс для города. Но я пообещал в конце года открыть мост Патона», – констатировал градоначальник.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Украина 24»