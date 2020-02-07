Непогода на Донетчине: Как уберечься от переохлаждения (Видео)

На Донетчине в ближайшие выходные дни синоптики прогнозируют ночью температуру воздуха до 18 градусов мороза. Медики Покровска рассказали, как не перемерзнуть на улице, и что взять с собой в дорогу, чтобы не оказаться в плену непогоды.

По словам медработников, в морозную погоду лучше не находиться на улице длительное время, чтобы избежать переохлаждения. «Одеваться по погоде, носить обязательно головной убор, одевать теплые сапоги. Не задерживаться на улице долго. Если человек больше часа находится при температуре минус 10 градусов, у него может появиться слабость в нижних конечностях, озноб», – пояснила врач Наталья Медведева.

Кроме того, специалисты не рекомендуют употреблять спиртные напитки в морозную погоду. Это только навредит организму. Также, тесная одежда или обувь снижают кровообращение, следовательно, есть риск быстро замерзнуть.

В такую ​​погоду может подвести и транспорт. Полицейские отмечают, что в непогоду лучше отказаться от дальних путешествий. Если все же ехать нужно, водителям следует помнить некоторые правила.

«Соблюдайте скоростной режим, также, следует сохранять безопасное расстояние. Кроме того, стоит проверить свой автомобиль перед поездкой», – советует инспектор сектора мониторинга Покровского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области Николай Лебеденко.

Особое внимание следует уделить состоянию двигателя, колес, оптики и стеклоочистителей. При низких температурах, водителю нужно взять в дорогу термос, одеяло, лопату. Чтобы в чрезвычайной ситуации выбраться из снежного плена.

Согреться в мороз помогут и пункты обогрева. «Мы можем угостить тех, кто нуждается, у нас есть чай, печенье, конфеты, сахар», – отметила заведующая отделением Терцентра по организации оказания адресной помощи Лидия Беликова.

По прогнозам синоптиков, потепление следует ожидать не раньше следующего вторника.

Источник: ТК «Донбасс»