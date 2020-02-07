«200 скорых для Украины»: Медики Ужгорода получили новый транспорт (Видео)

На Закарпатье Ужгородская станция экстренной медицинской помощи обслуживает не только город, но и пограничную зону. Здесь часто возникают ситуации, в которых нужна немедленная реакция врачей. В этом помогают новые реанимобили, которые были получены в рамках проекта «200 скорых для Украины».

«Обычно на границе бывают люди, которым становится плохо во время ожидания в очереди, и тогда мы едем. А бывает такое, что и за границу надо поехать», – пояснил врач медицины неотложных состояний Эдуард Горцов.

В среднем станция принимает около ста вызовов в сутки. Основные причины – сердечно-сосудистые заболевания, а в зимнее время еще и тяжелые вирусные инфекции, а также, дорожно-транспортные происшествия (ДТП). «Хоть зима у нас и мягкая, но очень часто бывает гололедица и ДТП случаются почти каждый день», – пояснил врач выездной бригады Михаил Бойсак.

Медики рассказали об одной из аварий, во время которой автобус сбил пешехода. Тот переходил дорогу в неположенном месте. «Случай был действительно сложный. К счастью, была хорошая машина и аппаратура, которые нам позволили этого пациента стабилизировать и живого довезти до больницы», – вспоминает Эдуард Горцов.

Но не все машины в автопарке Ужгородской станции современные и хорошо оснащенные. «Есть машины, которые нуждаются в обновлении, замене. Это один из ключевых вопросов. В августе получили из Фонда Рината Ахметова реанимобиль, в котором есть все, что нужно для оказания квалифицированной медицинской помощи», – рассказал начальник Ужгородской станции экстренной медицинской помощи Сергей Боднар.

Следует отметить, что в рамках проекта «200 скорых для Украины» в регионы страны разъехались новенькие машины трех типов: быстрые класса Б, неонатальные и внедорожники. В частности, Закарпатская область получила 8 машин.

«Наличие хорошей аппаратуры, наличие исправной машины – влияет на саму возможность и качество оказания помощи на месте. От этого вырастают шансы на выживание человека», – подчеркнул Горцов.

Проект Фонда Рината Ахметова меняет качество оказания экстренной и первичной медицинской помощи по всей стране – от больших городов до самых отдаленных районов. «Автомобиль соответствует всем стандартам, он быстрый, маневренный. Побольше бы таких автомобилей, было бы лучше!», – делится водитель «скорой помощи» Владимир Диброва.

Автомобили, переданные украинским медикам, позволят спасать миллион жизней в год.

Источник: ТК «Донбасс»