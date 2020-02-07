В Раде есть силы, чтобы остановить продажу земли, – Ляшко (Видео)

Продажа земли – это обезземеливание украинских селян и демонтаж украинской государственности. Такое мнение в «Большом интервью» на телеканале «Украина 24» высказал народный депутат прежнего созыва, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«Я против продажи земли только по одной причине – украинцы не смогут ее купить. Мы от власти слышим, что цель реформы, чтобы украинцы имели возможность продавать землю. А когда мы услышим о цели, чтобы украинцы имели возможность купить землю? Ведь цель земельной реформы не в том, чтобы продать землю, а чтобы собственник (тот же фермер) мог ее обрабатывать и на ней зарабатывать. Поэтому цель власти – открыть рынок земли, чтобы получить кредиты Международного валютного фонда. А наша цель, чтобы в селе был фермер, и чтобы собственник паев получал за них достойную плату, и ему тогда не нужно будет ее продавать», – сказал Ляшко.

«В 2019 году Украина опять собрала рекордный урожай зерна – 75 млн тонн, больше чем в 2018-м. А почему тогда большинство домов в селах без окон, без дверей? А при рекордных урожаях село не живет, потому что зерно вывозят из Украины вместо того, чтобы перерабатывать его здесь. Поэтому наша позиция – нужно не землю продавать, а дать возможность селянам обрабатывать землю, перерабатывать урожай и продавать готовую продукцию в наших торговых сетях. А они не могут никуда попасть – без взятки они не попадут в большие супермаркеты, они не могут взять кредит (потому что в Польше фермеры берут кредиты под 2%, а наши – под 20%). Т. е. мы проигрываем на старте», – пояснил Ляшко.

Он отметил, что 80% украинцев против продажи земли, поэтому «власть, протягивая антиконституционный закон о продаже земель, делает это в противовес мнению народа». «Это неконституционный закон, потому что ст. 13 Конституции Украины гласит, что земля является собственностью украинского народа. Т. е. без разрешения народа они не имеют права ее продавать. Но обратите внимание, что 120 народных депутатов выступают против продажи земли. Я уверен, что при правильной координации эти депутаты могут остановить принятие этого закона», – пояснил лидер «Радикальной партии».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Украина 24»