Коронавирус: В МОЗ разослали алгоритм действий при обнаружении заболевания

На сегодня, 7 февраля, в мире зарегистрировано 31 472 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 638 летальных. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Уточняется, что 70% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной новым коронавирусом, зафиксировано в одной провинции Китая – Хубэй. За пределами Китая зафиксировано 225 случаев болезни, 1 из них – закончился смертью.

В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

При этом сетям областных лабораторных центров и учреждений здравоохранения сегодня были направлены алгоритмы действий:

врачей клиницистов при обращении лица, которое соответствует определению случае 2019-nCoV, в частности особенностей поведения пациента и соблюдения требований инфекционного контроля;

врачей-эпидемиологов при обнаружении лица, которое соответствует определению случае 2019-nCoV, в частности порядка информирования и эпидемиологического расследования;

лабораторного обследования лиц в вирусологических лабораториях, которые соответствуют определению случае 2019-nCoV для врачей вирусологов, в частности порядка проведения этих исследований и направления отобранных образцов;

для населения, в случае подозрения у них заболевания, вызванного 2019-nCoV, с целью размещения в общественных местах.

Ранее сообщалось, что тест-системы, которые Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины получил для выявления коронавируса (2019-nCoV), находится в вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ. Для исследования образцы будут направляться именно в эту лабораторию.