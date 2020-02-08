Ляшко пояснил, когда на неподконтрольный Донбасс вернутся украинские пенсии (Видео)

Если жители неподконтрольной украинской власти части Донбасса хотят получать украинскую пенсию, они должны сделать все, чтобы оттуда ушли российские войска. Такое мнение в «Большом интервью» на телеканале «Украина 24» высказал народный депутат прежнего созыва, лидер «Радикальной партии Украины» Олег Ляшко.

«Выгнать их (российские войска, – ред.), а не поддерживать», – подчеркнул Ляшко.

Он считает, что это в силах местного населения. «Почему в Харькове, Днепропетровске, в Одессе были силы остановить российский реванш, а на Донбассе и в Крыму этого не удалось? Потому что люди должны думать головой и не должны оставаться равнодушными. Пока там не было российского оружия, Донбасс был промышленным сердцем Украины, самым сильным регионом, здесь люди жили счастливо. А как пришли "освободители" –теперь там кровь, слезы, миллионы безработных и разрушенная инфраструктура», – высказал свое мнение лидер «радикалов».

«А за счет чего там платить пенсии? Пенсия – это взносы в Пенсионный фонд предприятий и людей. Если на оккупированной части Донбасса не делают взносы в Пенсионный фонд Украины, значит, за счет чего платить? Те люди, которые работали раньше и делали отчисления – они приезжают [на подконтрольную территорию] и получают эти пенсии. А те, кто хочет сейчас получать – так платите взносы в ПФУ, и будет вам пенсия», – считает Ляшко.

Также он акцентировал, что сейчас физически нельзя доставить украинскую пенсию на неподконтрольные территории.

«Безусловно, сегодня люди на Донбассе страдают. Много заложников, пенсионеров, людей, которые никуда не могут выехать. Это огромная человеческая трагедия. Это разделенные семьи. Но ключевое для решения гуманитарной катастрофы на Донбассе – выведение российских войск», – продолжи Ляшко.

«Вот когда с Донбасса уйдут российские войска, тогда вслед за украинским флагом туда вернуться мир, пенсии, медицина, работа и возможность достойно жить в своей стране», – заключил лидер «Радикальной партии».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Украина 24»