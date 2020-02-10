Повышение пенсионного возраста в Украине: Эксперты пояснили, можно ли этого избежать

В Верховной раде Украины (ВРУ) заявили, что повышение пенсионного возраста в нашей стране является неизбежным процессом. При солидарной системе через десять лет 60% будут получать минимальную пенсию. Эксперты пояснили, какими будут последствия такого решения и можно ли этого избежать, передает «Слово і Діло».

Так, по словам эксперта экономических программ Центра Разумкова Владимира Сиденко, Украина – не единственная страна, в которой данный вопрос стоит остро, но в нашем случае социальное обострение неизбежно, если принять такие меры.

Экономист убежден, что повышение пенсионного возраста – не единственный вариант, гораздо лучший способ решения ситуации – это переход на новые формы финансирования. По его мнению, прежде всего должна быть ответственность будущих пенсионеров за свое будущее. Государство – не бездонный источник.

Сиденко считает, что власти следовало бы разработать и внедрить какую-то долгосрочную программу. Однако, проблема в том, что сейчас власть вообще не нацелена на это.

Сиденко заметил, что в данный момент власти просто «сбрасывают» с себя ряд социальных обязательств. Эксперт подчеркнул, если продолжать такую политику и дальше, это обернется серьезными социально-экономическими последствиями.

«Если в переходном периоде у власти будет позиция, мол, "живите, как хотите", и начнут уменьшаться те обязательства, которые лежат на государстве – это будет нарушением прав граждан. Дальше это станет основанием для массовых обращений граждан в суды, в том числе ЕСПЧ. При таком раскладе для Украины как государства могут быть серьезные юридические последствия», – считает Сиденко.

Он уверен, что избежать повышения пенсионного возраста можно. Однако для этого нужно выводить экономику из тени, ускорять темпы роста ВВП, что создаст новые возможности для финансирования выплат.

При этом экономист обратил внимание на финансовую «дыру» Пенсионного фонда, залатать которую будет сейчас непросто, поскольку своевременно не применили нужные меры. «Нужно осознавать, что сейчас легкого пути не будет. Будут потери, но они должны быть равномерно распределены между субъектами. Государство в лице правительства не должно сбрасывать с себя часть социальной ответственности», – констатировал Сиденко.

В свою очередь, эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Владимир Щербина также подчеркнул, что повышение пенсионного возраста – ложный путь для украинского общества. На его взгляд, Украина может взять в качестве примера чилийскую систему.

«Альтернатива заключается в том, чтобы создать условия и модель, при которых каждый гражданин самостоятельно 7-10% от зарплаты вносил бы на личный пенсионный счет. Эти средства должны быть под процентом на протяжении всего периода накопления», – прокомментировал Щербина.

Суть в том, пояснил Щербина, что распределительный принцип формирования пенсий, когда деньги на выплату пожилым гражданам вычитаются из зарплаты работающих, был заменен на накопительный, когда человек сам себе откладывает на старость. Ответственность за формирование пенсий была полностью перенесена на работников. У каждого есть свой пенсионный счет, на который надо ежемесячно перечислять взносы в размере 10% от заработной платы.

«Никто ничего сверхъестественного не придумывал. Получил зарплату – положил 10% на свой счет. Неважно, в какой банк. Другой вопрос, как обеспечить разрыв во времени. Есть много пенсионеров, которые еще должны получать выплаты, а есть те, кто еще не пенсионного возраста, но у них есть часть солидарного стажа», – подчеркнул Щербина.

Эксперт выразил убеждение, что проблемные вопросы в процессе работы можно решить, не прибегая к повышению пенсионного возраста.

Напомним, что в Украине с 1 апреля 2020 года пенсионный возраст для женщин увеличится на полгода и будет составлять 59,5 лет. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин повысится до 60 лет.