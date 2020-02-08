Выполнить Минские соглашения невозможно, – Ляшко (Видео)

Минские соглашения по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе нужно и возможно пересмотреть. Такое мнение в «Большом интервью» на телеканале «Украина 24» высказал народный депутат прежнего созыва, лидер «Радикальной партии Украины» Олег Ляшко.

Парадокс в том, что все говорят, что нет альтернативы Минским соглашениям. Но эти Минские соглашения существуют уже 6-й год, но они не выполняются. Не выполняются по одной причине – их невозможно выполнить. Потому что Минские соглашения выписаны так, что поставили воз впереди кобылы: сначала выборы, амнистия, изменения в Конституции, особенный статус для Донбасса и только после этого, возможно, сложат оружие и Украине передадут контроль над границей. Это невозможно выполнить. И проведение выборов без сложения оружия и передачи контроля над границей – это будет аналог "референдума" в Крыму 2014 года, когда под дулами российских автоматов 90% крымчан сказали, что они хотят воссоединения с Россией», – сказал Ляшко.

Он уверен, что инициатива новой власти о проведении осенью местных выборов на неподконтрольном Донбассе – несостоятельна. «Потому что это будут не выборы, а это будет реализация плана Путина по легализации оккупации. Потому что та часть Донбасса, которая 6-й год находится в оккупации, она инфицирована российской пропагандой, сепаратизмом, ненавистью к Украине. Никакая миссия ОБСЕ, никакая международная организация не может признать эти выборы свободными по одной причине: я не смогу поехать ни в Донецк, ни в Луганск для участия в выборах, потому что никто не даст возможность этого сделать. Потому что там нет украинских законов, украинской власти, украинских СМИ, нет легальной деятельности украинских партий», – пояснил лидер «Радикальной партии».

«Минские соглашения могут быть пересмотрены при одном условии – это Россия. Но при консолидированной позиции Украины и международных союзников (в первую очередь, США) можно достичь компромисса и заставить Россию пойти ан пересмотр Минских договоренностей и на логичное их выполнение В первую очередь – выведение российских войск, сложение оружия, восстановление контроля над границей. И только после этого – политические процессы», – заключил Ляшко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Украина 24»